Denise Mangiardi Quartet Le Baiser Salé Paris

Autour de la voix et du piano de Denise Mangiardi, la musique circule librement, avec élégance mais sans jamais se prendre trop au sérieux. Formée aussi bien au jazz qu’au classique et au théâtre musical, elle compose et interprète une musique fine, sensible, pleine de relief. Sa voix passe naturellement de l’intime à l’élan, toujours en conversation complice avec le piano.

Au saxophone, Robby Marshall apporte couleur et imagination. Son jeu est fluide, expressif, parfois surprenant, toujours sincère. Il aime explorer, jouer avec les formes, laisser respirer la musique tout en gardant le fil mélodique bien en main. À la batterie, Jeff Boudreaux pose une rythmique solide et vivante. Habitué des scènes du monde entier, il allie énergie, précision et souplesse, donnant au groupe une base qui groove et qui respire.

La basse, encore en cours de confirmation, viendra compléter l’aventure avec un jeu à la fois stable et mobile, indispensable pour souder l’ensemble. Différents dans leurs univers mais très à l’écoute les uns des autres, ces musiciens inventent un langage commun et font naître un jazz joyeux, spontané, et résolument vivant !

Quatre personnalités, quatre parcours, et une même envie de jouer ensemble : voilà l’esprit du Denise Mangiardi Quartet.

Le jeudi 26 février 2026

de 19h30 à 21h00

Le jeudi 26 février 2026

de 21h30 à 23h00

payant

De 28 à 33 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-26T20:30:00+01:00

fin : 2026-02-26T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-26T19:30:00+02:00_2026-02-26T21:00:00+02:00;2026-02-26T21:30:00+02:00_2026-02-26T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/fr/agenda/5663-denise-mangiardi-quartet https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

