Denise Troyes
Denise Troyes jeudi 11 décembre 2025.
Denise
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : 23 – 23 – 50 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 20:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-11
Sa joie de vivre comme il dit si souvent mais aussi par moment sa plus grande gêne .
Oui, car Mickael est désormais face à une mitraillette qui flingue tout ce qui bouge, une tornade d’humour qui ne laisse de répit à personne, vous serez au centre de ce spectacle où se mélange une interaction folle avec le public et son art de l’improvisation, a en déclencher l’hilarité. Vous allez vivre un véritable moment de partage, c’est plus qu’un spectacle c’est une rencontre !
Décidément incontrôlable cette Denise, un spectacle débordant d’énergie, sans limites fatalement, déconseillé aux moins de 16 ans sous peine de ressortir majeurs à la fin de la représentation ! .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Denise Troyes a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne