Denise

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 23 – 23 – 50 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-11

Sa joie de vivre comme il dit si souvent mais aussi par moment sa plus grande gêne .



Oui, car Mickael est désormais face à une mitraillette qui flingue tout ce qui bouge, une tornade d’humour qui ne laisse de répit à personne, vous serez au centre de ce spectacle où se mélange une interaction folle avec le public et son art de l’improvisation, a en déclencher l’hilarité. Vous allez vivre un véritable moment de partage, c’est plus qu’un spectacle c’est une rencontre !



Décidément incontrôlable cette Denise, un spectacle débordant d’énergie, sans limites fatalement, déconseillé aux moins de 16 ans sous peine de ressortir majeurs à la fin de la représentation ! .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Denise Troyes a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne