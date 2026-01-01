Denise Vernay, née Jacob, et Germaine Tillion. Portraits croisés Mémorial de la Shoah Paris

Denise Jacob a 19 ans quand elle entre en résistance, sous le nom de Miarka. Agente de liaison à Lyon, elle est arrêtée le 18 juin 1944. Elle est déportée au camp de Ravensbrück puis de Mauthausen, alors qu’au même moment sa famille, dont sa petite sœur Simone, est plongée dans la nuit de la Shoah. Nous proposerons un portrait sensible de Denise–Miarka en convoquant notamment sa correspondance et ses écrits intimes et poétiques. Portrait croisé avec celui de Germaine Tillion qui, en juin 1940, jeune ethnologue, s’engage dans la Résistance, dans le groupe « Réseau du musée de l’Homme Hauet‑Vildé ». Dénoncée, elle est arrêtée le 13 août 1942, incarcérée à la prison de la Santé puis de Fresnes, et déportée le 21 octobre 1943 à Ravensbrück.

En présence d’Antoine de Meaux, écrivain, poète, réalisateur, auteur de Miarka (Phébus, 2020), de Lorraine de Meaux, historienne, auteure de Germaine Tillion, une certaine idée de la résistance (Perrin, 2024), et David Teboul, commissaire de l’exposition.

En conversation avec Claire Andrieu, historienne, professeure émérite des universités.

Dans le cadre de l’exposition « Simone Veil. Mes sœurs et moi »

Le dimanche 15 février 2026

de 14h00 à 16h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

