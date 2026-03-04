Dénoncer et abolir les violences policières, Théâtre Pitoëff, Genève

Dénoncer et abolir les violences policières Dimanche 15 mars, 18h00 Théâtre Pitoëff

https://fifdh.org/festival/programme/2026/forum/denoncer-et-abolir-les-violences-policieres/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T18:00:00+01:00 – 2026-03-15T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-15T18:00:00+01:00 – 2026-03-15T21:30:00+01:00

Issues de la résistance des personnes noires contre le colonialisme et l’esclavage partout dans le monde, les traditions radicales noires ont développé une critique unique des institutions disciplinaires punitives et pénales modernes telles que la police. Avec un focus sur l’Europe et la Suisse, ce forum met en lumière deux dimensions importantes de ces traditions de lutte pour les vies noires : d’une part, leurs modes d’organisation indépendante pour éclairer les cas de violence et de mort causées par les forces de l’ordre, d’autre part, leur répertoire d’arguments et de pratiques permettant d’imaginer un monde sans police.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-pitoëff/

Les traditions de résistance noires sont cruciales dans la lutte contre les violences policières et pour la justice raciale. Elles nous appellent à imaginer un monde sans police. Violences policières Police

DR