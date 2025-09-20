Dentelle aux fuseaux : démonstrations et ateliers de découverte avec Paris Ateliers Paris Ateliers Paris

Ateliers de découverte gratuits (à partir de 16 ans).

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Le samedi 20 septembre 2025, Paris Ateliers ouvrira exceptionnellement les portes de son site du Viaduc des arts pour proposer aux passants curieux de découvrir une discipline rare : la dentelle aux fuseaux !

Iris Frère, dentellière et intervenante à Paris Ateliers, proposera des temps de démonstrations. Celles et ceux qui le souhaitent, pourront même s’essayer à un temps de pratique et apprendre les premiers gestes de ce savoir-faire trop peu connu.

Une découverte qui donnera peut-être envie à certain.e.s de prolonger l’apprentissage chaque semaine sous nos voûtes…

Crée en 1977, Paris Ateliers est une association subventionnée par la Ville de Paris qui propose une pratique d'excellence à plus de 6 000 amateurs dans le domaine des métiers d'art et des beaux-arts. Près de 630 cours hebdomadaires et 140 stages sont organisés tout au long de l'année scolaire dans plus d'une centaine de disciplines.

Depuis 47 ans, Paris Ateliers offre à tous, débutants ou initiés, parisiens ou non, la possibilité d'accéder à l'expérience pratique de savoir-faire et de techniques d'exception tout en participant à leur préservation par la transmission des gestes et des vocations suscitées. Véritable communauté d'amateurs accomplis, Paris Ateliers propose un espace tiers, libéré d'une finalité professionnelle immédiate, où chacun peut explorer sa créativité et développer ses compétences aux côtés de 180 professionnels passionnés et qualifiés.

@ N.Lascourrèges