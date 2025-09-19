Dentelle de toit : lambrequin et créolité de Anne-Gaëlle MICHEL La Saga du Rhum Saint-Pierre

Dentelle de toit : lambrequin et créolité de Anne-Gaëlle MICHEL 19 – 21 septembre La Saga du Rhum La Réunion

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T15:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Cette exposition photographique met en lumière un élement typique de l’architecture réunionnaise : les lambrequins. Elle vise à documenter et à sauvegarder ce « petit patrimoine » , qui dans ses formes aussi créatives qu’authentiques, vient interroger l’histoire des cases créoles réunionnaises. Le lambrequin souligne la frontière entre l’epace publique et la sphère intime.

La Saga du Rhum Chemin Frédeline – 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 35 81 90 http://www.sagadurhum.fr Unique musée dédié aux rhums, installé au cœur de la plus ancienne distillerie familiale en activité dans l’île. La Saga du Rhum vous transporte dans une aventure historique, culturelle, sensorielle. Partagez l’aventure humaine et technique de cette production traditionnelle, fortement ancrée dans l’histoire de l’île de La Réunion et des ses habitants. Prendre la sortie Ravine Blanche à Saint-Pierre

Journées européennes du patrimoine 2025

Anne-Gaëlle MICHEL