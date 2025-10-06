Dentelles à la Micro Folie Boucé
Mercredi 2026-04-01 14:00:00
2026-04-29 17:00:00
2026-04-01
La Micro-Folie c’est une expérience originale pour aborder et comprendre l’art avec les nouvelles technologies.
Du 1er au 29 Avril à la salle des fêtes de Boucé
Ouverture les mercredis
Micro-conférence Portrait, mode et belle dentelle 14 h 15 h 16 h
Et si les portraits n’étaient pas seulement des visages, mais aussi des témoignages de la mode d’une époque? Accès libre Tout public.
Atelier broderie sur papier 10 h 30
Point après point, les fils font apparaître votre dessin ! Sur inscription Tout public.
Atelier Portrait numérique 10 h 30
Grâce à la tablette tactile, transformez votre photo en un portrait d’époque Ado-Adulte. .
Salle des fêtes Boucé 61570 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr
