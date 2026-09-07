Dentelles d’exception : 50 ans de savoir-faire au Mobilier national, Manufactures textiles, Paris

Informations pratiques

Dentelles d’exception : 50 ans de savoir-faire au Mobilier national 19 et 20 septembre Manufactures textiles Paris

Dernière entrée à 18h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Mobilier national met à l’honneur les ateliers de dentelle d’Alençon et du Puy-en-Velay, qui célèbrent cette année cinquante ans de présence au sein de l’institution.

Découvrez une exposition exceptionnelle consacrée à cet art textile d’une remarquable finesse, à travers un dialogue entre œuvres patrimoniales et créations contemporaines. Ce parcours retrace l’histoire des ateliers de dentelle, témoins d’un savoir-faire d’excellence inscrit au patrimoine vivant et perpétué aujourd’hui par les artisans d’art des Manufactures nationales.

Tout au long du week-end, deux dentellières de l’atelier du Puy-en-Velay réaliseront des démonstrations en direct. Le public pourra observer la précision de leurs gestes, comprendre les différentes étapes de fabrication et échanger avec ces professionnelles qui perpétuent un savoir-faire rare.

L’exposition sera également enrichie par la présentation de réticulés réalisés par la Manufacture nationale de Sèvres, offrant un dialogue inédit entre la dentelle et la création céramique.

Une occasion unique de découvrir un patrimoine d’exception et de rencontrer celles qui en assurent aujourd’hui la transmission.

Manufactures textiles 1 bis rue Berbier-du-Mets 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr

Exposition et démonstration par des dentellières

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