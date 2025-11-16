Denver – Le Dernier Dinosaure Le Pin Galant Mérignac

Denver – Le Dernier Dinosaure Dimanche 16 novembre, 16h00 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 31 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 25 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2025-11-16T16:00:00 – 2025-11-16T17:30:00

La comédie musicale, adaptée de la série télé « Denver, le Dernier Dinosaure », a reçu le Molières 2024 du « meilleur spectacle jeune public » !

En 1985, en Californie, une bande de jeunes découvre dans un terrain vague un œuf de dinosaure. Le gigantesque bébé est baptisé Denver par ses nouveaux meilleurs amis. Malheureusement, il devient la cible d’un producteur véreux prêt à tout pour s’enrichir…

Plongez avec nostalgie dans l’adaptation inédite de ce dessin animé culte des années 80. Un spectacle familial plein de surprises avec un Dino Rockeur et sa bande de comédiens-chanteurs sur la scène du Pin Galant !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Fabienne Rappeneau