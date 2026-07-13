Informations pratiques

Châteauroux

Déols en rose

6 rue de l’Abbaye Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 16:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

La Ville de Déols vous donne rendez-vous pour une grande soirée festive et engagée à l’occasion du lancement de Déols en Rose, en soutien à la lutte contre le cancer du sein.

Au programme

– 16h30 – Ouverture des inscriptions à la Marche en Rose : Les inscriptions débutent en musique avec le concert de la Fanfare Funk Ohdi ! 1 don = 1 inscription = 1 goodie

– 17h – Inauguration au Cloître de l’Abbaye animée par Pascal Collin (Century 21)

– 17h30 – Départ de la Marche en Rose semi-nocturne depuis le Cloître de l’Abbaye : Une marche organisée par l’association des Chènevières et le Lions Club. Avec une belle haie d’honneur des enfants des écoles de sport de Déols pour accompagner les marcheurs !

– 19h – Soirée festive & animations au Cloître de l’Abbaye .

6 rue de l’Abbaye Châteauroux 36130 Indre Centre-Val de Loire

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English :

The City of D%E9ols invites you to a grand, festive, and meaningful evening to celebrate the launch of D%E9ols en Rose, in support of the fight against breast cancer.

L’événement Déols en rose Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme