Déols en rose Châteauroux
samedi 3 octobre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Déols en rose
6 rue de l’Abbaye Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 16:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
La Ville de Déols vous donne rendez-vous pour une grande soirée festive et engagée à l’occasion du lancement de Déols en Rose, en soutien à la lutte contre le cancer du sein.
Au programme
– 16h30 – Ouverture des inscriptions à la Marche en Rose : Les inscriptions débutent en musique avec le concert de la Fanfare Funk Ohdi ! 1 don = 1 inscription = 1 goodie
– 17h – Inauguration au Cloître de l’Abbaye animée par Pascal Collin (Century 21)
– 17h30 – Départ de la Marche en Rose semi-nocturne depuis le Cloître de l’Abbaye : Une marche organisée par l’association des Chènevières et le Lions Club. Avec une belle haie d’honneur des enfants des écoles de sport de Déols pour accompagner les marcheurs !
– 19h – Soirée festive & animations au Cloître de l’Abbaye .
6 rue de l’Abbaye Châteauroux 36130 Indre Centre-Val de Loire
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English :
The City of D%E9ols invites you to a grand, festive, and meaningful evening to celebrate the launch of D%E9ols en Rose, in support of the fight against breast cancer.
L’événement Déols en rose Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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