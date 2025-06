Déols, patrimoine médiéval remarquable Déols 7 juillet 2025 16:00

Découvrez le riche patrimoine médiéval de Déols lors d’une visite guidée unique ! Plongez dans l’histoire de son abbaye bénédictine, admirez les vestiges fortifiés et laissez-vous conter les secrets de cette cité millénaire au cœur du Berry.

Entre légendes et réalités, l’histoire de Déols au Moyen Âge vous fascinera et vous plongera dans une époque où les croyances façonnaient la vie quotidienne des moines, villageois, paysans et seigneurs. C’est l’époque aussi où Déols était surnommée le bourg Dieu en raison de la puissance de l’abbaye. Vous arpenterez les anciennes rues médiévales, découvrirez les traces du rempart qui protégeait la ville et les portes fortifiées qui se refermaient sur la ville dès la nuit tombée. Une histoire mouvementée sur fond de guerre et d’espérance ! 5 .

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

Discover the rich medieval heritage of Déols on a unique guided tour! Immerse yourself in the history of the Benedictine abbey, admire the fortified remains and discover the secrets of this thousand-year-old town in the heart of Berry.

German :

Entdecken Sie das reiche mittelalterliche Erbe von Déols bei einer einzigartigen Führung! Tauchen Sie ein in die Geschichte der Benediktinerabtei, bewundern Sie die befestigten Überreste und lassen Sie sich die Geheimnisse dieser tausendjährigen Stadt im Herzen des Berry erzählen.

Italiano :

Scoprite il ricco patrimonio medievale di Déols con una visita guidata unica! Immergetevi nella storia dell’abbazia benedettina, ammirate i resti fortificati e scoprite i segreti di questa città millenaria nel cuore del Berry.

Espanol :

Descubra el rico patrimonio medieval de Déols en una visita guiada única Sumérjase en la historia de la abadía benedictina, admire los restos fortificados y descubra los secretos de esta ciudad milenaria en el corazón de Berry.

