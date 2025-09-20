Déouvrez la commanderie d’Arveyres ! Commanderie d’Arveyres Arveyres
Déouvrez la commanderie d’Arveyres ! Commanderie d’Arveyres Arveyres samedi 20 septembre 2025.
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:59:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Commanderie templière d’Arveyres – Animations des Journées du Patrimoine
Au programme :
- Visites guidées toutes les heures,
- exposition thématique,
- ateliers enfant le samedi à 18h et le dimanche après-midi,
- concert le samedi soir,
- exposition de véhicules anciens le dimanche
Commanderie d'Arveyres 4 route du port, 33500 Arveyres Arveyres 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 78 32 61 68 https://commanderiearveyres.wixsite.com
© Marian Mortera Itant