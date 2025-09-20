Déouvrez la commanderie d’Arveyres ! Commanderie d’Arveyres Arveyres

Déouvrez la commanderie d’Arveyres ! 20 et 21 septembre Commanderie d’Arveyres Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:59:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Commanderie templière d’Arveyres – Animations des Journées du Patrimoine

Au programme :

Visites guidées toutes les heures,

exposition thématique,

ateliers enfant le samedi à 18h et le dimanche après-midi,

concert le samedi soir,

exposition de véhicules anciens le dimanche

Commanderie d'Arveyres 4 route du port, 33500 Arveyres Arveyres 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 78 32 61 68 https://commanderiearveyres.wixsite.com

© Marian Mortera Itant