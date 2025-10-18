Déo’Voice Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges

Déo’Voice Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges samedi 18 octobre 2025.

Déo’Voice

Salle Carbonnar Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Après le succès des 2 premières éditions, Déo’Voice fait son grand retour pour le plus grand plaisir des futurs candidats. Inspiré de la célèbre émission de TF1, The Voice, cet événement mettra en lumière une dizaine de chanteurs locaux présélectionnés, qui interpréteront les titres de leur choix lors d’une soirée conviviale avec repas. Un jury désignera en fin de soirée la plus belle voix de la région.

Les réservations se font uniquement par chèque, à envoyer au Comité des Fêtes de Saint-Dié-des-Vosges.Tout public

Salle Carbonnar Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 76 04 81 50

English :

After the success of the first 2 editions, Déo’Voice is back, to the delight of future candidates. Inspired by the famous TF1 TV show, The Voice, this event will showcase a dozen pre-selected local singers, who will perform songs of their choice during a convivial evening including a meal. At the end of the evening, a panel of judges will select the region’s most beautiful voice.

Reservations can only be made by cheque, to be sent to the Comité des Fêtes de Saint-Dié-des-Vosges.

German :

Nach dem Erfolg der ersten beiden Veranstaltungen kehrt Déo’Voice zur Freude der zukünftigen Kandidaten zurück. Inspiriert von der berühmten TF1-Show The Voice wird diese Veranstaltung ein Dutzend vorausgewählter lokaler Sänger ins Rampenlicht stellen, die während eines geselligen Abends mit Essen die Titel ihrer Wahl vortragen werden. Eine Jury wird am Ende des Abends die schönste Stimme der Region küren.

Reservierungen sind nur per Scheck möglich, der an das Comité des Fêtes de Saint-Dié-des-Vosges geschickt werden muss.

Italiano :

Dopo il successo delle prime due edizioni, Déo’Voice ritorna per la gioia dei futuri candidati. Ispirato al famoso programma televisivo di TF1, The Voice, questo evento presenterà una dozzina di cantanti locali preselezionati, che si esibiranno con canzoni di loro scelta durante una serata conviviale con tanto di pasto. Al termine della serata, una giuria selezionerà il miglior cantante della regione.

Le prenotazioni possono essere effettuate solo tramite assegno, da inviare al Comité des Fêtes de Saint-Dié-des-Vosges.

Espanol :

Tras el éxito de las 2 primeras ediciones, Déo’Voice vuelve de nuevo, para deleite de los futuros candidatos. Inspirado en el famoso programa de televisión de TF1, La Voz, este evento presentará a una docena de cantantes locales preseleccionados, que interpretarán canciones de su elección durante una velada de convivencia que incluirá una comida. Al final de la velada, un jurado elegirá al mejor cantante de la región.

Las reservas sólo pueden hacerse por cheque, que se enviará al Comité des Fêtes de Saint-Dié-des-Vosges.

