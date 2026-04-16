Départ 35km du Jura de Haut en Bas Le Fied

Le Fied

Départ 35km du Jura de Haut en Bas

Arbois Poligny Salins Coeur du Jura Le Fied Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Chaque année, des centaines de vététistes viennent vivre l’expérience JHB. Pas seulement pour rouler. Pour partager-Se dépasser-Vibrer ensemble.

Quatre parcours possibles

> 35km D+349

Départ Le Fied

Passage par les bois de la Ruppe, Joly, de la Croix Grillot et Véru . Traversée de Château Chalon avant de descendre sur Voiteur puis rejoindre le dernier ravitaillement de Domblans en traversant la Seille. Passage du bois vernois, direction le Louverot et sentiers par le bois des Haies. Après la Fontaine aux Loups, single jusqu’à la Grange Robinet pour rejoindre des chemins nous menant à Lons via Montmorot.

Un parcours idéal pour découvrir la randonnée VTT incontournable du Jura.

Ce que tu vas aimer

• Un tracé fluide et joueur

• Des panoramas ouverts sur le Jura

• L’ambiance JHB sans pression

Parfait pour se lancer, rouler entre amis ou profiter en VTT ou VTTAE.

> 50km D+586

Départ Montrond

Traversée de la Côte de l’Heute par chemins et sentiers jusqu’au col de la Vermillière avant de rejoindre le 3ème ravitaillement de Picarreau. Ancienne voie romaine et sentiers pour rejoindre le Fied

Le bon compromis entre plaisir et engagement.

Au programme

• Des montées progressives qui chauffent les jambes

• Des relances rythmées

• Une vraie sensation d’accomplissement à l’arrivée

Un format taillé pour les vététistes réguliers.

> 75km D+1087

Départ Sapois

Passage par le bois des Sous Prés Pendants, puis la Platière avant une belle descente jusqu’au 2ème ravitaillement de St Germain en Montagne. Chemins rejoignant Vannoz, et longeant Champagnole pour arriver à Ardon via un petit single et traversée d’une passerelle. Passage par la forêt Domaniale de la Faye de Montrond.

Là, on commence à parler sérieux.

Ce qui t’attend

• Du dénivelé qui se mérite

• Des portions techniques et variées

• Une gestion d’effort stratégique

Un parcours qui forge les souvenirs.

> 100km D+1597

Départ D+1597

Le Jura sauvage, version XXL

Au départ du village de Nozeroy, chemins à travers champs et petite côte technique pour arriver à Doye. Descente pour rejoindre et suivre le chemin des sources de l’Ain en forêt, montée à Gillois avant de redescendre jusqu’au 1er ravitaillement de Sirod. Traversée de forêt et joli chemin en passant par Bourg de Sirod.

Le Jura en version intégrale.

Pour les passionnés d’endurance

• Un vrai défi mental

• Une journée complète sur le vélo

• La satisfaction d’avoir vécu le JHB dans toute son intensité

Ici, on vient pour se challenger et repartir avec des belles images plein la tête !

Grâce à de beaux parcours à travers le relief jurassien. Des montées exigeantes, des descentes engagées, des paysages ouverts. Ici, tu roules vraiment le Jura.

Événement porté par l’ALL Cyclo depuis 1996.

Balisage précis, ravitaillements soignés, bénévoles engagés. Le JHB, c’est du sérieux dans la bonne humeur.

Le Jura du Haut en Bas, randonnée VTT emblématique du Jura, tous les ans à l’Ascension. Avec 4 parcours 100, 75, 50 et 35 km qui convergent tous vers Juraparc à Lons-le-Saunier. Organisé par l’ALL Cyclo de Lons le Saunier. .

Arbois Poligny Salins Coeur du Jura Le Fied 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 65 30 91 info@jhb-allcyclo.fr

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English : Départ 35km du Jura de Haut en Bas

L’événement Départ 35km du Jura de Haut en Bas Le Fied a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA