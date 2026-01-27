Départ 4L Trophy 2026 (plus grand rallye-raid d’Europe) avec la Team Guépard Châtillon-sur-Loire

Départ 4L Trophy 2026 (plus grand rallye-raid d’Europe) avec la Team Guépard

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Rejoignez l’aventure du 4L Trophy 2026 ! Le 15 février, la Team Guépard s’élance de Châtillon-sur-Loire pour une course humanitaire et sportive inoubliable à travers le désert. Rassemblement dès 11h food trucks, buvette et ambiance garantie avant le départ du cortège à 14h. Venez les encourager !

Vivez l’aventure exceptionnelle du 4L Trophy 2026 avec la Team Guépard ! Le samedi 15 février, rendez-vous à Châtillon-sur-Loire pour un événement unique mêlant solidarité, sport et convivialité.

Dès 11h, la Place du Champ de Foire s’anime pour accueillir l’équipage qui s’apprête à relever le défi traverser le désert marocain au volant de mythiques Renault 4L. Au programme de cette journée festive rassemblement auto et moto, food trucks pour régaler vos papilles, buvette pour trinquer à cette belle aventure, et une ambiance chaleureuse garantie !

À 14h pile, vibrez au rythme du départ officiel du cortège. Nos courageux participants entameront leur périple de 6000 kilomètres, chargés de fournitures scolaires et sportives destinées aux enfants défavorisés du Maroc. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 19 10 48 contact@blocmoteur.fr

English :

Join the 4L Trophy 2026 adventure! On February 15, Team Guépard sets off from Châtillon-sur-Loire for an unforgettable humanitarian and sporting race across the desert. Gathering at 11 a.m.: food trucks, refreshments and guaranteed fun before the motorcade departs at 2 p.m. Come and cheer them on!

