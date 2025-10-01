Départ de la Mad Jacques Extrême Ouest Bretagne Vitré

Place du Château Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-01 08:00:00

fin : 2025-10-01 10:30:00

2025-10-01

Assistez au départ de la Mad Jacques Extrême Ouest Bretagne, une course à vélo unique à travers la Bretagne.

Départ mercredi 1er octobre entre 8h et 10h30 à Vitré.

Venez encourager les participants, rendez-vous devant le Château de Vitré !

Informations sur https://www.madjacques.fr/les-courses/extreme-ouest-25 .

Place du Château Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

