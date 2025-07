Départ de l’Etape du Tour de France Femmes avec Zwift Rue de Boigne Chambéry

Départ de l’Etape du Tour de France Femmes avec Zwift Rue de Boigne Chambéry samedi 2 août 2025.

Départ de l’Etape du Tour de France Femmes avec Zwift

Rue de Boigne Place des Eléphants Chambéry Savoie

Début : Samedi 2025-08-02

2025-08-02

L’Étape du Tour Femmes avec Zwift, une course cyclosportive inédite 7000 personnes s’élanceront sur la trace des coureuses professionnelles pour effectuer l’étape 8 du Tour de France Femmes avec Zwift depuis Chambéry vers Saint-François-Longchamp.

Rue de Boigne Place des Eléphants Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes communication@grandchambery.fr

English :

L?Étape du Tour Femmes avec Zwift, an unprecedented cyclosportive race: 7,000 people will follow in the footsteps of the professional racers on stage 8 of the Tour de France Femmes avec Zwift from Chambéry to Saint-François-Longchamp.

German :

L’Étape du Tour Femmes avec Zwift, ein neuartiges Radrennen: 7000 Personen werden sich auf die Spuren der professionellen Fahrerinnen begeben, um die 8. Etappe der Tour de France Femmes avec Zwift von Chambéry nach Saint-François-Longchamp zu absolvieren.

Italiano :

L’Étape du Tour Femmes avec Zwift, una gara ciclosportiva senza precedenti: 7.000 persone seguiranno le orme dei corridori professionisti nell’ottava tappa del Tour de France Femmes avec Zwift da Chambéry a Saint-François-Longchamp.

Espanol :

L’Étape du Tour Femmes avec Zwift, una carrera ciclodeportiva sin precedentes: 7.000 personas seguirán los pasos de las corredoras profesionales en la 8ª etapa del Tour de Francia Femmes avec Zwift de Chambéry a Saint-François-Longchamp.

