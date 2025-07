Départ depuis Chambéry de l’étape 8 du Tour de France Femmes avec Zwift Chambéry > Saint François Longchamp Quai du Jeu de Paume Chambéry

Quai du Jeu de Paume Quai du Jeu de Paume à Chambéry Chambéry Savoie

Début : Samedi 2025-08-02

2025-08-02

Avant-dernière et 8e étape de la compétition qui prendra son départ en centre-ville de Chambéry puis traversera le massif des Bauges pour rejoindre la Maurienne et l’arrivée au mythique col de la Madeleine, sur les hauteurs de Saint-François-Lonchamp.

The penultimate and 8th stage of the competition starts in downtown Chambéry, then crosses the Bauges massif to reach the Maurienne and the finish at the mythical Col de la Madeleine, on the heights of Saint-François-Lonchamp.

Vorletzte und 8. Etappe des Wettbewerbs, die im Stadtzentrum von Chambéry startet und dann durch das Bauges-Massiv nach Maurienne führt, wo die Ankunft auf dem legendären Col de la Madeleine auf den Höhen von Saint-François-Lonchamp erfolgt.

La penultima e ottava tappa della competizione partirà dal centro di Chambéry, quindi attraverserà il massiccio dei Bauges per raggiungere la Maurienne e l’arrivo al mitico Col de la Madeleine, sulle alture di Saint-François-Lonchamp.

La penúltima y 8ª etapa de la competición partirá del centro de Chambéry, atravesará el macizo de Bauges para llegar a la Maurienne y terminar en el mítico Col de la Madeleine, en las alturas de Saint-François-Lonchamp.

