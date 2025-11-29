Départ du Circuit cycliste des Ardennes

Bairon et ses environs Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Étape de 159 km, départ du Lac de Bairon et arrivée au Lac des Vieilles Forges. Village étape au départ de Bairon. Programme détaillé à venir

.

Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est circuitdesardennes08@gmail.com

English :

159 km stage, starting from Lac de Bairon and finishing at Lac des Vieilles Forges. Stage village from Bairon. Detailed program to come

L’événement Départ du Circuit cycliste des Ardennes Bairon et ses environs a été mis à jour le 2025-11-28 par Ardennes Tourisme