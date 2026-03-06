Départ du Tour d’Eure-et-Loir 2026

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 12:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le départ de la dernière étape du Tour d’Eure-et-Loir 2026 (Chartres-Abondant) sera donné à Chartres, place des Épars, à 12h.

Le Tour d’Eure-et-Loir, 57e édition, se tiendra cette année du 23 au 26 avril. Organisé par Loisirs Evasion Vélo et Sports, il accueillera des équipes Françaises de National 1 et 2, et étrangères. Venez admirer les exploits des 120 concurrents répartis en 20 équipes de 6 coureurs. .

Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The start of the final stage of the Tour d’Eure-et-Loir 2026 (Chartres-Abondant) will be given in Chartres, place des Épars, at 12pm.

L’événement Départ du Tour d’Eure-et-Loir 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-03-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES