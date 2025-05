Départ subi ou départ provoqué, comment négocier sans conflit ? – HEC Alumni Paris, 26 mai 2025, Paris.

Départ subi ou départ provoqué, comment négocier sans conflit ? à HEC Alumni

Les liens contractuels entre vous et votre entreprise peuvent s’arrêter à tout moment. C’est la vie !

Si vous n’anticipez pas suffisamment la rupture, vous subissez un départ.

Celui-ci peut être plus ou moins violent, plus ou moins contentieux, plus ou moins bien indemnisé.

Si vous anticiper la rupture ou souhaiter quitter votre entreprise pour des raisons qui vous sont propres, le premier réflexe serait de vouloir poser votre démission.

Toutefois, en démissionnant vous perdez tout et vous n’avez pas les moyens financiers de rebondir sereinement.

Peut-être alors aimeriez-vous pouvoir provoquer votre départ et négocier des indemnités de rupture ?

Dans cet atelier, Thierry KRIEF, fondateur du cabinet NegoAndCo :

vous donnera tous les conseils des pros pour négocier avec votre entreprise sans conflit.

vous expliquera les signaux d’alerte qui vous permettront d’anticiper la rupture et de mieux la gérer.

vous expliquera également comment provoquer la rupture et l’entrée en négociation si c’est vous qui voulez partir de l’entreprise mais ne voulez pas partir sans rien.

Dans tous les cas, l’objectif est :

– de vous expliquer comment mener une négociation sans conflit loin des démarches juridiques et des contentieux.

– d’avoir les moyens financiers, de préserver votre image de marque sur le marché et de conserver un mental psychologique fort à l’issue de votre rupture.

L’intervenant : Thierry KRIEF

Après une carrière intense en entreprise — entre banques, informatique et international — et quatre ruptures de contrat en quatre ans, Thierry Krief prend conscience de la nécessité d’une alternative structurée à la démarche d’avocat dans le cadre de la négociation de la rupture de contrat.

Il fonde le cabinet NegoAndCo et commence à bâtir les prémices de ce qui est une véritable méthodologie sur la valorisation des ruptures de contrat.

Pendant 20 ans, il transmet cette expertise comme professeur dans de grandes écoles, chroniqueur sur BFM et il sera auteur de trois livres de référence en négociation. Il élargit son périmètre en 2024 en devenant mentor et facilitateur de dirigeants au travers de ThierryKriefConsulting.

Intéressé(e) ? Venez nous rejoindre le 26 mai (à HEC Alumni ou en session Teams) et échanger sur ce sujet stratégique pour sa gestion de carrière lors d’une soirée passionnante et en poursuivant la discussion sur place autour d’un cocktail !

Jean-Marie VIAL et le bureau d’HEC IDF Ouest

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-26T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-26T22:00:00.000+02:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris