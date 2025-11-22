Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion Lanvellec
Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion Lanvellec samedi 22 novembre 2025.
Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion
Salle Steredenn Lanvellec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22 2025-11-29 2025-11-30
Pièce de Jérôme Dubois
Un voyage au Maroc attend les comédiens et les spectateurs, mais rien ne se passera comme prévu et on assistera sur scène à la venue de voleurs, d’une concierge malhonnête, d’une voisine bruyante…
Une pièce à découvrir en famille.
Une partie des recette sera versée au profit d’associations caritatives.
Par la troupe de théâtre amateur Le petit théâtre de Lanvellec .
Salle Steredenn Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 64 79 62
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion Lanvellec a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose