Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion Lanvellec

Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion

Salle Steredenn Lanvellec Côtes-d’Armor

Pièce de Jérôme Dubois

Un voyage au Maroc attend les comédiens et les spectateurs, mais rien ne se passera comme prévu et on assistera sur scène à la venue de voleurs, d’une concierge malhonnête, d’une voisine bruyante…

Une pièce à découvrir en famille.

Une partie des recette sera versée au profit d’associations caritatives.

Par la troupe de théâtre amateur Le petit théâtre de Lanvellec .

Salle Steredenn Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 64 79 62

