Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion ! Espace des Fontenelles Le Temple-de-Bretagne

Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion !

Espace des Fontenelles Allée du Stade Le Temple-de-Bretagne Loire-Atlantique

Marc et Sophie s’apprêtent à s’envoler pour le Maroc. Leurs valises sont prêtes — ou presque. Les billets sont réservés. Le soleil les attend… Mais au moment de franchir la porte, rien ne se passe comme prévu. Un voisin trop curieux, une voisine trop bavarde, une concierge espagnole au sens des affaires douteux, un couple de provinciaux débarqué au mauvais endroit, une belle-mère grincheuse, sans oublier deux cambrioleurs aussi maladroits que tenaces… Tous se retrouvent coincés, par hasard ou par intérêt, dans le même appartement parisien. Quiproquos, mensonges, malentendus, valises échangées, portes qui claquent, confidences déplacées, odeurs insupportables et situations absurdes s’enchaînent à un rythme effréné. Le voyage rêvé au Maroc se transforme en une avalanche de rebondissements où les personnages n’ont qu’un objectif tirer leur épingle du jeu. Le public, lui, ne pourra pas s’empêcher de rire… et risque bien de rater son souffle avant que Marc et Sophie ne ratent leur avion !

Par La Troupe du Sillon .

Espace des Fontenelles Allée du Stade Le Temple-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 00 23

