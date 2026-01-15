DÉPENDANCE AFFECTIVE COMMENT S’EN LIBÉRER ? Montpellier

DÉPENDANCE AFFECTIVE COMMENT S’EN LIBÉRER ?

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Dépendance affective comment s’en libérer ?

Samedi 14 et Dimanche 15 février

• Samedi 10h-11h15 11h45-13h 15h-16h30

• Dimanche 10h-11h15 11h45-13h 15h-16h30

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL Invité spécial Guèn Tonpa

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive. En présentiel ou en streaming avec le pass méditation. Veuillez noter que la journée du dimanche est la suite directe des enseignements du samedi

Est-ce que ne plus être dépendant signifie devenir froid ou s’ennuyer ? Pas dans le bouddhisme ! Alors, comment cultiver une véritable chaleur du cœur ? Comment être passionné et spontané sans projeter ses attentes sur l’autre ?

Nous sommes très heureux d’accueillir Guèn Kelsang Tonpa au centre de méditation kadampa de Montpellier pour explorer ces questions durant ce week-end spécial. C’est une occasion unique de découvrir comment libérer nos relations de la souffrance pour vivre un bonheur authentique.

Bénéfices

► Distinguer l’amour de l’attachement Comprendre pourquoi l’un nous rend heureux et libre, tandis que l’autre crée des tensions et de la douleur.

► Gagner en liberté intérieure Apprendre à ne plus dépendre des circonstances extérieures ou des autres pour se sentir en paix et complet.

► Transformer son quotidien Appliquer ces sagesses pour nourrir des relations plus saines, stables et bienveillantes avec tout notre entourage.

Coût

• Tarif Normal 55€

• Tarif Réduit 45€ (Le tarif inclut le Pass Méditation du mois)

Sur inscription .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

English :

Emotional dependence: how to free yourself from it?

Saturday February 14 and Sunday February 15

saturday: 10am-11.15am 11.45am-1pm 3pm-4.30pm

sunday: 10h-11h15 11h45-13h 15h-16h30

