DEPENDANCES Cabestany

DEPENDANCES

3 Place des Droits de l’Homme Cabestany Pyrénées-Orientales

2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Réunis dans l’appartement de leur enfance, Henri et Tobias s’impatientent du retard de Carl. Ce frère absent fait pêle-mêle l’objet de vieilles rancunes, d’incompréhension et de beaucoup d’affection.

Il est le trait d’union entre Tobias et Henri. Sans Carl, le lien est rompu et l’édifice familial se fissure.

3 Place des Droits de l'Homme Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie

Reunited in their childhood apartment, Henri and Tobias become impatient with Carl?s lateness. This absent brother is the subject of old grudges, misunderstandings and a great deal of affection.

He is the link between Tobias and Henri. Without Carl, the bond is broken and the family edifice cracks.

