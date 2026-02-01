DEPENDANCES Cabestany
DEPENDANCES Cabestany vendredi 20 février 2026.
DEPENDANCES
3 Place des Droits de l’Homme Cabestany Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Réunis dans l’appartement de leur enfance, Henri et Tobias s’impatientent du retard de Carl. Ce frère absent fait pêle-mêle l’objet de vieilles rancunes, d’incompréhension et de beaucoup d’affection.
Il est le trait d’union entre Tobias et Henri. Sans Carl, le lien est rompu et l’édifice familial se fissure.
3 Place des Droits de l’Homme Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 00
English :
Reunited in their childhood apartment, Henri and Tobias become impatient with Carl?s lateness. This absent brother is the subject of old grudges, misunderstandings and a great deal of affection.
He is the link between Tobias and Henri. Without Carl, the bond is broken and the family edifice cracks.
