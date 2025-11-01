DÉPENDANCES – Cie Point Basta + Lecture-Débat Théâtre Aux Croisements Perpignan

DÉPENDANCES – Cie Point Basta + Lecture-Débat Vendredi 13 février 2026, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

12€ / 8€ / 6€

Deux hommes dans un vaste loft qui a connu des jours meilleurs…

La cinquantaine, un peu de ventre et du gris dans les cheveux, ils restent silencieux un moment. Ce malaise entre eux donne le la d’un spectacle qui s’étire en mystères, essais de rapprochements et bribes de retour sur le passé. On comprend qu’ils sont frères et qu’ils attendent le troisième, un certain Carl, qui se fait prier. Parfois, on entend au loin des rires d’enfants : allusion à une ancienne complicité ? A l’insouciance d’une famille qui s’aimait ?

Thématiques : addiction, temps, liens, famille.

Texte et mise en scène : Charif Ghattas

Comédiens : Charif Ghattas et Aurélien Rondeau

Durée : 50 min. A partir de 13 ans.

+ 1ère partie : LECTURE-DÉBAT

Lecture des travaux des élèves de Charif Ghattas association Bulle de Carpe Elne.

