Dépendances TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-20 20:30 – 21:40

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Tout public

Deux sœurs se retrouvent dans leur appartement d’enfance pour décider de ce qu’elles en font. Elles y attendent leur frère, Carl, en retard comme à son habitude. Très vite, l’une d’elles s’impatiente et l’atmosphère devient pesante entre les deux femmes. À travers leurs disputes, la réminiscence d’un de leurs jeux d’enfants et la complicité que l’on sent tout de même entre elles, se dessinent des questions plus profondes, le rapport à l’argent, au deuil et à la dépendance.Venez découvrir comment elles vivent leurs retrouvailles et tentent de réparer leur relation abîmée par le temps.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

TNT – Terrain Neutre Théâtre
02 40 12 12 28
https://www.tntheatre.com



