Dépistage Cancer Col de l’utérus Wasselonne

Dépistage Cancer Col de l'utérus

Dépistage Cancer Col de l’utérus Wasselonne samedi 11 octobre 2025.

Dépistage Cancer Col de l’utérus

23 rue du Général de Gaulle Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 16:00:00

Date(s) :
2025-10-11

Dépistage du cancer du col de l’utérus pour toutes les femmes entre 25 et 65 ans.

Les sages-femmes de la CPTS Mossig & Vignoble ouvrent leur cabinet de 9h à 16h avec ou sans rdv pour un dépistage ou un échange sur la prévention.
N’hésitez pas à venir les rencontrer !

N’oubliez pas votre carte vitale !

Pour tout renseignement pratique, veuillez contacter la CPTS par mail contact@cpts-mossig-vignoble.fr   .

23 rue du Général de Gaulle Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 74 22 77 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dépistage Cancer Col de l’utérus Wasselonne a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble