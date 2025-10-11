Dépistage Cancer Col de l’utérus Wasselonne
Dépistage Cancer Col de l’utérus Wasselonne samedi 11 octobre 2025.
Dépistage Cancer Col de l’utérus
23 rue du Général de Gaulle Wasselonne Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 16:00:00
2025-10-11
Dépistage du cancer du col de l’utérus pour toutes les femmes entre 25 et 65 ans.
Les sages-femmes de la CPTS Mossig & Vignoble ouvrent leur cabinet de 9h à 16h avec ou sans rdv pour un dépistage ou un échange sur la prévention.
N’hésitez pas à venir les rencontrer !
N’oubliez pas votre carte vitale !
Pour tout renseignement pratique, veuillez contacter la CPTS par mail contact@cpts-mossig-vignoble.fr .
23 rue du Général de Gaulle Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 74 22 77
