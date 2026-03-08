Dépistage des maladies rénales Maison de santé Bourganeuf

Dépistage des maladies rénales

Maison de santé 2 bis avenue du docteur Butaud Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-16

Date(s) :

2026-03-16

Dans le cadre de la semaine nationales du rein, l’association ALURAD met en place un journée de dépistages d’écoute et de conseils autour des maladies rénales. .

Maison de santé 2 bis avenue du docteur Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 59 00 86 prevention@alurad.asso.fr

