Dépistage du Diabète Intermarché Bonnat vendredi 17 avril 2026.

Intermarché 38 Avenue de la Marche Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Dépistage du Diabète
Vendredi 17 Avril
De 9h à 17h
Parking Intermarché Bonnat

–>Lions Club Limousin Automobile   .

Intermarché 38 Avenue de la Marche Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

