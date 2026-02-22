Dépistage du Diabète Intermarché Bonnat

Dépistage du Diabète

Intermarché 38 Avenue de la Marche Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Dépistage du Diabète

Vendredi 17 Avril

De 9h à 17h

Parking Intermarché Bonnat

–>Lions Club Limousin Automobile .

Intermarché 38 Avenue de la Marche Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dépistage du Diabète

L’événement Dépistage du Diabète Bonnat a été mis à jour le 2026-02-19 par Portes de la Creuse en Marche