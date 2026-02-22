Dépistage du Diabète Intermarché Bonnat
Dépistage du Diabète Intermarché Bonnat vendredi 17 avril 2026.
Dépistage du Diabète
Intermarché 38 Avenue de la Marche Bonnat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Dépistage du Diabète
Vendredi 17 Avril
De 9h à 17h
Parking Intermarché Bonnat
–>Lions Club Limousin Automobile .
Intermarché 38 Avenue de la Marche Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dépistage du Diabète
L’événement Dépistage du Diabète Bonnat a été mis à jour le 2026-02-19 par Portes de la Creuse en Marche