Dépistage visuel gratuit Pharmacie Optique Saint-Didier-en-Velay mercredi 4 mars 2026.
Pharmacie Optique 93 rue Nationale Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-03-04 09:30:00
fin : 2026-03-04 17:30:00
2026-03-04
Dans le cadre d’une action de prévention et de santé visuelle, un dépistage visuel gratuit sera proposé aux habitants de la commune et aux alentours grâce à la venue de l’OptoCar Novacel, un camion itinérant équipé pour réaliser des contrôles de vue.
Pharmacie Optique 93 rue Nationale Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 66 79 51
As part of a preventive visual health initiative, residents of the commune and surrounding area will be offered a free eye screening thanks to the arrival of OptoCar Novacel, a mobile truck equipped to carry out eye checks.
L’événement Dépistage visuel gratuit Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Loire Semène