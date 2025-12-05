Dépistages diabète, VIH-SIDA, hépatites B & C, infections sexuellement transmissibles Châteauroux

vendredi 5 décembre 2025.

2 Rue Édith Piaf Châteauroux Indre

Gratuit

Début : Vendredi 2025-12-05
2025-12-05

Sautez le pas, se faire dépister, c’est aussi protéger les autres !
Vie affective et sexuelle, santé de la femme, sensibilisation et prévention des cancers, diabète, VIH-SIDA, hépatites B & C, infections sexuellement transmissibles. Test gratuit, rapide et anonyme. Préservez votre santé.   .

2 Rue Édith Piaf Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 48 

