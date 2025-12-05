Dépistages diabète, VIH-SIDA, hépatites B & C, infections sexuellement transmissibles Châteauroux
Dépistages diabète, VIH-SIDA, hépatites B & C, infections sexuellement transmissibles Châteauroux vendredi 5 décembre 2025.
Dépistages diabète, VIH-SIDA, hépatites B & C, infections sexuellement transmissibles
2 Rue Édith Piaf Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Sautez le pas, se faire dépister, c’est aussi protéger les autres !
Vie affective et sexuelle, santé de la femme, sensibilisation et prévention des cancers, diabète, VIH-SIDA, hépatites B & C, infections sexuellement transmissibles. Test gratuit, rapide et anonyme. Préservez votre santé. .
2 Rue Édith Piaf Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 48
English :
The team at the Centre socioculturel Saint-Jean Saint-Jacques is pleased to invite you to the opening of its exhibition, organized to mark the structure?s 50th anniversary.
German :
Das Team des soziokulturellen Zentrums Saint-Jean Saint-Jacques freut sich, Sie zur Vernissage seiner Ausstellung einzuladen, die anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Einrichtung organisiert wurde.
Italiano :
L’équipe del Centro socio-culturale Saint-Jean Saint-Jacques è lieta di invitarvi all’inaugurazione della mostra che celebra il 50° anniversario del centro.
Espanol :
El equipo del Centro Sociocultural Saint-Jean Saint-Jacques tiene el placer de invitarle a la inauguración de su exposición con motivo del 50 aniversario del centro.
L’événement Dépistages diabète, VIH-SIDA, hépatites B & C, infections sexuellement transmissibles Châteauroux a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme