Déplacement du Marché

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 08:00:00

fin : 2026-02-28 13:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-07

Changement de lieu pour le marché du samedi

En raison de l’installation de la fête foraine, le marché du samedi change exceptionnellement de lieu. Habituellement installé place de la Victoire, il se tiendra temporairement sur les places Leclerc et Jean Jaurès, ainsi que dans les rues Gambetta et Tlemen. .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 80 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Change of venue for Saturday market

L’événement Déplacement du Marché Gien a été mis à jour le 2026-01-17 par OT GIEN