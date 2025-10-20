Déplacement-s Théâtre d’Auxerre Auxerre

Déplacement-s

Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre

2026-01-06

2026-02-06

2026-01-06

L’exposition “Déplacement-s” est le fruit des derniers travaux artistiques de Christine Pelud qui se présentent sous la forme de deux séries d’huiles sur toile.

Chacune d’elles explore des thématiques liées à l’enfance, la solitude et l’inconscient où les éléments se déplacent de manière anachronique et surréaliste dans des espaces vides architecturaux ou naturels. .

Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000

