Déplacement-s Théâtre d’Auxerre Auxerre mardi 6 janvier 2026.
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-06
fin : 2026-02-06
2026-01-06
L’exposition “Déplacement-s” est le fruit des derniers travaux artistiques de Christine Pelud qui se présentent sous la forme de deux séries d’huiles sur toile.
Chacune d’elles explore des thématiques liées à l’enfance, la solitude et l’inconscient où les éléments se déplacent de manière anachronique et surréaliste dans des espaces vides architecturaux ou naturels. .
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com
