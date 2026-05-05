Déplacer le silence, artistes et poète·sses de Gaza soutenu·e·s par Maan, Jeanne Barret, Marseille

Déplacer le silence, artistes et poète·sses de Gaza soutenu·e·s par Maan Samedi 16 mai, 18h00 Jeanne Barret Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T18:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-16T18:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:59:00+02:00

Déplacer le silence. Artistes et poète·esses de Gaza, soutenu·es par Ma’an

Exposition collective du 16 mai au 5 juin 2026 / Comissariat de Rasha Salti

VERNISSAGE ET SOIRÉE FESTIVE : SAMEDI 16 MAI à partir de 18h, entrée libre

Le vernissage de l’exposition se tiendra en présence de la commissaire Rasha Salti, de l’équipe de Jeanne Barret, du collectif Maan for Gaza, ainsi que des artistes de l’exposition présent·es en France.

Conçu comme un moment de rencontre et de partage, il offrira l’occasion de découvrir les œuvres et les récits qui les traversent, prolongé par une création sonore spécialement pensée pour accompagner la soirée.

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« Déplacer le silence » – titre emprunté au dernier recueil de poésie d’Etel Adnan – réunit une quarantaine d’artistes soutenu·es par le collectif MAAN pour les artistes de Gaza. Si la moitié d’entre elles et eux sont aujourd’hui accueilli·es en France, l’autre moitié est encore bloquée à Gaza.

L’exposition témoigne de leurs créations, liées au vécu du génocide. Elle propose un glissement, qui oblige le public à confronter l’horreur que les Gazaoui·es ont subie dans l’indifférence des puissants. Les dessins, peintures, sculptures, vidéos, poèmes et films d’animation exposés sont aussi des représentations du silence de celles et ceux qui pouvaient intervenir. Cette exposition est une ode à la force créatrice et la dignité des créateur·ices palestinien·nes.

Dans le cadre de l’ouverture de la Saison Méditerranée et du festival du printemps de l’art contemporain

Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné, 13015 Marseille Marseille 13002 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.jeannebarret.com https://www.instagram.com/ateliersjeannebarret/ Jeanne Barret est un lieu d’expérimentation, de production et de création artistique, dans une approche écosophique et pluridisciplinaire en lien avec son village.

. des espaces de travail : sérigraphie, bois/métal, céramique, bureau…

. des ateliers d’artistes

. un espace de diffusion et de programmation : expositions, projections, workshops, rencontres …

. un espace d’hospitalité pour les habitant·es et les associations du territoire

Depuis janvier 2020, Jeanne Barret est un espace d’expérimentation, de diffusion, de production artistiques et d’hospitalité, en lien avec son quartier.

Nous prenons comme emblème Jeanne Barret, exploratrice et botaniste, méthodiste subversive et inventive, qui se travestit en 1766 pour embarquer sur l’expédition de Bougainville (elle ramènera en France une collection de plantes à l’origine du Jardin des Plantes, dont le bougainvillier), bouclant le premier tour du monde féminin.

Bougainville, c’est aussi le nom du quartier où nous ouvrons les grandes portes verticales d’un lieu au fonctionnement horizontal.

Chez Jeanne Barret, nous proposons des espaces de travail pour les artistes, des expositions, des workshops, des rencontres, des moments de fêtes et de repas partagés, des ateliers de pratiques artistiques.

La gouvernance de l’association Circulaire est conçue et mise en oeuvre par 9 membres actifs·ives de manière collective et horizontale.

Les membres actifs·ves élisent chaque année, en leur sein, et selon un processus holacratique (élection sans candidats), 6 personnes qui composent le Collège Solidaire, instance de représentation légale de la structure.

Les membres actifs·ves s’engagent bénévolement dans le projet et peuvent aussi être salarié·e·s, prestataires / intervenant·e·s, pour les réaliser des missions fixées de manière collective, et selon une feuille de route annuelle.

Jeanne Barret est une des porteuses du projet Maan for Gaza Artists depuis 2024. Adresse : 5 boulevard Sévigné 13015 Marseille

-à 5mn à pied de l’arrêt “Bougainville” du Métro 2 Direction Gèze et des bus 28, 36, 72

-à 5mn à pied de l’arrêt “Salengro-Cougit” du Tram T3

-Parking relais à proximité

Accès fauteuil roulant, accès plein pied

Toilettes PMR

Visite sur rendez-vous : communication@jeannebarret.com

E-mail : communication@jeannebarret.com

instagram @ateliersjeannebarret

facebook @ateliersjeannebarret

Saison Méditerranée 2026

© Mohamed Abusal