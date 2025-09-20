Déportées à Ravensbrück, 1942-1945 Compiègne

Déportées à Ravensbrück, 1942-1945 Compiègne samedi 20 septembre 2025.

Déportées à Ravensbrück, 1942-1945

2B Avenue des Martyrs de la Liberté Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Entre janvier 1942 et septembre 1944, 9 000 femmes vivant en France sont déportées en Allemagne en raison de leur opposition au régime nazi. Environ 7 000 d’entre elles sont envoyées au camp de concentration de Ravensbrück, au nord de Berlin. La plupart d’entre elles transiteront par Compiègne.

Conçue et prêtée par les Archives nationales, l’exposition Déportées à Ravensbrück 1942-1945 retrace le parcours de 20 résistantes déportées à Ravensbrück, à travers des documents et objets prêtés par les Archives nationales, le musée de la Résistance nationale et enrichis par les collections du Mémorial de l’internement et de la déportation.

Les documents et objets exposés font état de la surveillance de ces femmes avant leur arrestation, de leur engagement dans des mouvements et des réseaux de résistance, de leur internement en France, avant d’exposer leur quotidien et leur survie à Ravensbrück. Outre la période d’internement, l’exposition évoque le retour des rescapées, leur reconstruction et leur engagement pour la mémoire de la Résistance et de la déportation.

L’exposition itinérante Déportées à Ravensbrück, 1942-1945 sera présentée au Mémorial de l’internement et de la déportation du 20 septembre 2025 à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et jusqu’au 4 janvier 2026.

Entre janvier 1942 et septembre 1944, 9 000 femmes vivant en France sont déportées en Allemagne en raison de leur opposition au régime nazi. Environ 7 000 d’entre elles sont envoyées au camp de concentration de Ravensbrück, au nord de Berlin. La plupart d’entre elles transiteront par Compiègne.

Conçue et prêtée par les Archives nationales, l’exposition Déportées à Ravensbrück 1942-1945 retrace le parcours de 20 résistantes déportées à Ravensbrück, à travers des documents et objets prêtés par les Archives nationales, le musée de la Résistance nationale et enrichis par les collections du Mémorial de l’internement et de la déportation.

Les documents et objets exposés font état de la surveillance de ces femmes avant leur arrestation, de leur engagement dans des mouvements et des réseaux de résistance, de leur internement en France, avant d’exposer leur quotidien et leur survie à Ravensbrück. Outre la période d’internement, l’exposition évoque le retour des rescapées, leur reconstruction et leur engagement pour la mémoire de la Résistance et de la déportation.

L’exposition itinérante Déportées à Ravensbrück, 1942-1945 sera présentée au Mémorial de l’internement et de la déportation du 20 septembre 2025 à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et jusqu’au 4 janvier 2026. .

2B Avenue des Martyrs de la Liberté Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr

English :

Between January 1942 and September 1944, 9,000 women living in France were deported to Germany because of their opposition to the Nazi regime. Around 7,000 of them were sent to the Ravensbrück concentration camp, north of Berlin. Most of them passed through Compiègne.

Designed and loaned by the French National Archives, the exhibition « Deported to Ravensbrück: 1942-1945 » retraces the journey of 20 women members of the Resistance who were deported to Ravensbrück, through documents and objects loaned by the National Archives, the Musée de la Résistance Nationale and enriched by the collections of the Mémorial de l?internnement et de la déportation.

The documents and objects on display describe the women’s surveillance prior to their arrest, their involvement in resistance movements and networks, their internment in France, and their daily lives and survival at Ravensbrück. In addition to the period of internment, the exhibition evokes the return of the survivors, their reconstruction and their commitment to the memory of the Resistance and deportation.

The travelling exhibition « Deported to Ravensbrück, 1942-1945 » will be on display at the Mémorial de l?internnement et de la déportation from September 20, 2025, on the occasion of the European Heritage Days, until January 4, 2026.

German :

Zwischen Januar 1942 und September 1944 wurden 9.000 in Frankreich lebende Frauen wegen ihrer Opposition zum Naziregime nach Deutschland deportiert. Etwa 7.000 von ihnen werden in das Konzentrationslager Ravensbrück nördlich von Berlin gebracht. Die meisten von ihnen werden über Compiègne transportiert.

Die vom Nationalarchiv konzipierte und ausgeliehene Ausstellung « Deportiert nach Ravensbrück: 1942-1945 » zeichnet den Weg von 20 nach Ravensbrück deportierten Widerstandskämpferinnen anhand von Dokumenten und Objekten nach, die vom Nationalarchiv und dem Musée de la Résistance nationale ausgeliehen und durch die Sammlungen des Mémorial de l’internement et de la déportation bereichert wurden.

Die ausgestellten Dokumente und Objekte berichten über die Überwachung dieser Frauen vor ihrer Verhaftung, ihr Engagement in Widerstandsbewegungen und -netzwerken, ihre Internierung in Frankreich, bevor ihr Alltag und ihr Überleben in Ravensbrück dargestellt werden. Neben der Zeit der Internierung thematisiert die Ausstellung auch die Rückkehr der Überlebenden, ihren Wiederaufbau und ihr Engagement für die Erinnerung an den Widerstand und die Deportation.

Die Wanderausstellung « Déportées à Ravensbrück, 1942-1945 » wird vom 20. September 2025 anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bis zum 4. Januar 2026 im Mémorial de l’internement et de la déportation zu sehen sein.

Italiano :

Tra il gennaio 1942 e il settembre 1944, 9.000 donne residenti in Francia furono deportate in Germania a causa della loro opposizione al regime nazista. Circa 7.000 di loro furono inviate al campo di concentramento di Ravensbrück, a nord di Berlino. La maggior parte di loro passò per Compiègne.

Progettata e prestata dagli Archivi Nazionali Francesi, la mostra « Deportate a Ravensbrück: 1942-1945 » ripercorre il viaggio di 20 donne membri della Resistenza che furono deportate a Ravensbrück, attraverso documenti e oggetti prestati dagli Archivi Nazionali Francesi e dal Musée de la Résistance nationale, e arricchiti dalle collezioni del Mémorial de l’internnement et de la déportation.

I documenti e gli oggetti esposti descrivono la sorveglianza di queste donne prima del loro arresto, il loro coinvolgimento nei movimenti e nelle reti della Resistenza, il loro internamento in Francia, la loro vita quotidiana e la loro sopravvivenza a Ravensbrück. Oltre al periodo di internamento, la mostra analizza il ritorno delle sopravvissute, la loro ricostruzione e il loro impegno nella memoria della Resistenza e della deportazione.

La mostra itinerante « Deportati a Ravensbrück, 1942-1945 » sarà allestita presso il Memoriale dell’internamento e della deportazione a partire dal 20 settembre 2025, in concomitanza con le Giornate europee del patrimonio, e rimarrà in esposizione fino al 4 gennaio 2026.

Espanol :

Entre enero de 1942 y septiembre de 1944, 9.000 mujeres que vivían en Francia fueron deportadas a Alemania por su oposición al régimen nazi. Unas 7.000 fueron enviadas al campo de concentración de Ravensbrück, al norte de Berlín. La mayoría pasó por Compiègne.

Diseñada y cedida por los Archivos Nacionales de Francia, la exposición « Deportadas a Ravensbrück: 1942-1945 » recorre el viaje de 20 mujeres miembros de la Resistencia que fueron deportadas a Ravensbrück, a través de documentos y objetos cedidos por los Archivos Nacionales de Francia y el Musée de la Résistance nationale, y enriquecida con las colecciones del Mémorial de l’internnement et de la déportation.

Los documentos y objetos expuestos describen la vigilancia de estas mujeres antes de su detención, su participación en los movimientos y redes de la Resistencia, su internamiento en Francia y su vida cotidiana y supervivencia en Ravensbrück. Además del periodo de internamiento, la exposición aborda el regreso de las supervivientes, su reconstrucción y su compromiso con la memoria de la Resistencia y la deportación.

La exposición itinerante « Deportados a Ravensbrück, 1942-1945 » podrá verse en el Monumento Conmemorativo del Internamiento y la Deportación a partir del 20 de septiembre de 2025, coincidiendo con las Jornadas Europeas del Patrimonio, y permanecerá expuesta hasta el 4 de enero de 2026.

L’événement Déportées à Ravensbrück, 1942-1945 Compiègne a été mis à jour le 2025-09-17 par Compiègne Pierrefonds Tourisme