« Déportés, j’avais ton âge : une histoire européenne », une exposition de Karine Sicard Bouvatier Caserne Napoléon Paris

Exposition « Déportés, j’avais ton âge : une histoire européenne » issue du livre J’avais 13 ans à Auschwitz, 31 survivants européens des camps témoignent, aux éditions de La Marinière.

Il ne s’agit pas seulement de raconter les faits et les souffrances mais aussi de réfléchir et de promouvoir ce qui fait la valeur de l’homme, dans l’espoir que la prise de conscience conduise à ne plus jamais laisser une idéologie déshumanisante gagner le pouvoir.

Ce projet européen, intergénérationnel et interculturel, participe au devoir de mémoire. La photographie suscite une émotion nécessaire à l’apprentissage, permet d’appréhender une réalité et de se souvenir pour ensuite œuvrer en tant que citoyen éclairé.

Plus de trente portraits et récits de rescapés européens sont ici assemblés. Pour expliquer, transmettre leur histoire et transposer dans un temps présent, les témoins européens sont interviewés et photographiés aux côtés de jeunes qui ont leur âge lorsqu’ils ont été déportés.

Un cahier pédagogique élaboré par le Mémorial de la Shoah est inséré en fin d’ouvrage et fournira au lecteur les connaissances historiques nécessaires pour prendre la mesure des paroles recueillies.

Livre « J’avais 13 ans à Auschwitz » ; Crédits : Éditions de la Marinière

Près de 80 ans après la libération des camps, à l’heure où les

voix des rescapés de la déportation s’éteignent, transmettre

leur témoignage est une priorité.

Du vendredi 27 février 2026 au mardi 31 mars 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-27T01:00:00+01:00

fin : 2026-04-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Caserne Napoléon Rue de Lobau 75004 Paris



Afficher la carte du lieu Caserne Napoléon et trouvez le meilleur itinéraire

