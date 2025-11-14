DEPORTIVO – CENTRE GERARD PHILIPE Calais

DEPORTIVO Début : 2025-11-14 à 20:30. Tarif : – euros.

POLE SPECTACLE VIVANT PRÉSENTE : DEPORTIVO ROY KINKE & THE AMAZING BBQAprès 7 ans de pause et quasiment 20 de carrière, Deportivo a surpris son monde en remontant sur la scène de La Cigale, le 14 octobre 2022. Loin d’être un rendez-vous pour nostalgiques, le concert s’est avéré une véritable célébration mêlant les générations, prélude à une tournée magique, joyeuse et bordélique où l’on a bien compris pourquoi Bashung, Les Wampas ou Louise Attaque firent partie des premiers fans. Entre rock alternatif énergique et chansons à textes ciselés façon Miossec, entre le succès de Avec eux et celui, surtout critique, de Ivres et débutants, il fallait sans doute parvenir à une nouvelle maturité, faite de foi en soi et de remises en question douloureuses. « Un oeil dans le rétroviseur, un autre vers l’horizon », dit aujourd’hui Jérôme Coudanne, chanteur et compositeur du groupe. De toute évidence, Deportivo n’est plus seulement de retour mais bel et bien là pour rester. Donc, passage au Gérard-Philipe obligé. Roy Kinke et son acolyte The Amazing BBQ ont vendu leurs âmes pour 3 notes de blues et des riffs endiablés. Leur set minimaliste, constitué d’une batterie aka La Crampe et d’une guitare appelée La Pelle, sont au service de leurs compositions rock’n’roll et punk-blues. Roy Kinke and The Amazing BBQ c’est un One Man Band à deux et des litres de sueur. Les tarifs étudiants et moins de 18 ans (- 50%) sont uniquement accessibles au guichet du Centre Gérard-Philipe et du Grand Théâtre de Calais sur présentation d’un justificatif. PMR/PSH, merci de vous signaler auprès de la billetterie avant le concert. Places limitées.

CENTRE GERARD PHILIPE 450 RUE AUGUSTE RODIN 62100 Calais 62