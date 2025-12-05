Deportivo + La Nuit L’Oasis Le Mans

Deportivo + La Nuit

L'Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans

Tarif : 19 – 19 – 26 EUR

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Deportivo

Après 7 ans d’absence, Deportivo a fait un retour triomphal sur scène en 2022. De La Cigale aux salles combles à travers la France, leur énergie brute et fédératrice a rappelé combien leur présence manquait à la scène rock française. Le groupe est bel et bien de retour — et prêt à durer.

La Nuit

Plongée envoûtante dans un voyage nocturne, La Nuit mêle rock, poésie et contrastes. Avec des textes en français portés par des influences anglo-saxonnes, le groupe explore l’obscur et le lumineux, entre spoken word et refrains entêtants. Un concert de La Nuit ne laisse personne indemne. .

L'Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100

