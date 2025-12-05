Deportivo + La Nuit L’Oasis Le Mans
Deportivo + La Nuit L’Oasis Le Mans vendredi 5 décembre 2025.
Deportivo + La Nuit
L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 19 – 19 – 26 EUR
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Deportivo
Après 7 ans d’absence, Deportivo a fait un retour triomphal sur scène en 2022. De La Cigale aux salles combles à travers la France, leur énergie brute et fédératrice a rappelé combien leur présence manquait à la scène rock française. Le groupe est bel et bien de retour — et prêt à durer.
La Nuit
Plongée envoûtante dans un voyage nocturne, La Nuit mêle rock, poésie et contrastes. Avec des textes en français portés par des influences anglo-saxonnes, le groupe explore l’obscur et le lumineux, entre spoken word et refrains entêtants. Un concert de La Nuit ne laisse personne indemne. .
L'Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
