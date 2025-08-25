Dēportivo Le Zéphyr Châteaugiron

Dēportivo Le Zéphyr Châteaugiron Jeudi 12 février 2026, 20h30 De 22 à 25 €

Après avoir joué en 2025 à L’Étage de Rennes et au Festival du Roi Arthur, Dēportivo reviendra en terre bretonne en 2026, avec son dernier album « Reptile ».

Après 7 ans de pause, **Dēportivo** a surpris son monde en remontant sur scène, à l’occasion d’un concert à la Cigale. La date affichait complet et le concert, loin d’être un rendez-vous pour nostalgiques, s’est avéré être une véritable célébration, portée par l’énergie commune des fans et du groupe lui-même, voyant des jeunes d’une vingtaine d’année s’associer à des quarantenaires pour reprendre en chœur les paroles de Jérôme Coudanne, chanteur et compositeur du groupe.

De Lyon à Rennes, de Paris à Brest, les concerts étaient pleins, joyeux et bordéliques.

Le Zéphyr 15 avenue Pierre le Treut Châteaugiron Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine