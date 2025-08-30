Dépose-minute à la déchetterie de Fresne-Saint-Mamès Zone de loisirs des quatre faux Fresne-Saint-Mamès

Dépose-minute à la déchetterie de Fresne-Saint-Mamès Zone de loisirs des quatre faux Fresne-Saint-Mamès samedi 30 août 2025.

Dépose-minute à la déchetterie de Fresne-Saint-Mamès

Zone de loisirs des quatre faux Déchetterie de Fresne Saint Mamès Fresne-Saint-Mamès Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

.

Zone de loisirs des quatre faux Déchetterie de Fresne Saint Mamès Fresne-Saint-Mamès 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 11 82 96 contact@res-urgence.org

English : Dépose-minute à la déchetterie de Fresne-Saint-Mamès

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dépose-minute à la déchetterie de Fresne-Saint-Mamès Fresne-Saint-Mamès a été mis à jour le 2025-08-14 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE