Dépôt ferroviaire à voie étroite de la Pinelière, Dépôt ferroviaire à voie étroite de la Pinelière, Saint-Germain-d’Arcé

Informations pratiques

Dépôt ferroviaire à voie étroite de la Pinelière 19 et 20 septembre Dépôt ferroviaire à voie étroite de la Pinelière Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez admirer notre patrimoine technique en voie étroite dont certains éléments sont uniques, classés « monument historique » et venant d’horizons lointains.

Nous possédons du matériel ayant servi aux déplacements de nos aïeux lorsque l’automobile était encore inexistante. Egalement, avec la révolution industrielle, des véhicules militaires en voie de 0,60 m ont vécu l’épreuve de la grande guerre … Enfin, nous avons de nombreux représentants ferroviaires ayant travaillé dans de nombreux secteurs d’activités comme les mines, les carrières, les réseaux forestiers, les travaux publics, les sites industriels…

Bref, une collection à découvrir !

Dépôt ferroviaire à voie étroite de la Pinelière La Pinelière, 72800 Saint Germain d’Arcé Saint-Germain-d’Arcé 72800 Sarthe Pays de la Loire 0608052899 Site de restauration et de stockage de matériel ferroviaire à voie étroite Fléchage assuré depuis le centre du bourg, parking disponible à l’entrée du site, à 15 km de la gare de Château du Loir

Venez admirer notre patrimoine technique en voie étroite dont certains éléments sont uniques, classés « monument historique » et venant d’horizons lointains.

© photo A.P.E.M.V.E.