Dépoussiérer – par le CITO Théâtre du Sphinx Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 21:00 – 22:30

Gratuit : non 14 € 14 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Comédie « Dépoussiérer » pour qu’hier ne pousse plus. Un couple s’aime, du moins il essaye car un trauma passé le hante.Pour conjurer le sort, ils essayent de prendre un nouveau départ en plongeant dans leur aventure immobilière : l’achat de leur première maison.Le présent se vit à l’instant, le passé agite le présent. « Dépoussiérer » remue le tapis de la culpabilité et des reproches.Passer l’éponge, soulever le nuage de poussière sur nos ectoplasmes textiles.Laisser reposer le passé au présent pour permettre un futur. « Faire la poussière c’est la galère,Et l’aspiro est bien trop grosCette bonne vieille brosse me cherche des cross. »Extrait Publicité Swiffer 1999 Auteur et metteur en scène : Joe FuegoDistribution tournante La Compagnie du CITO (Cours d’improvisation théâtrale de l’Ouest) s’appuie sur l’improvisation théâtrale pour créer ses spectacles. L’improvisation peut s’y trouver brute, orientée, répétée ou même être substituée à du texte. Elle est un moyen de création et d’action pour fournir notre objet artistique. Nous distancions l’improvisation théâtrale de son intérêt performatif pour servir notre spectacle. Durée : 1h30 Tout public à partir de 12 ans Représentations du 19 au 22 mars 2026

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/



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