Depuis Hier, 4 habitants La ferme de Trielle Thiézac

Depuis Hier, 4 habitants Mardi 26 août, 21h00 La ferme de Trielle Cantal

Spectacle tout public, à partir de 8 ans.

Théâtre d’objets

Avec Michel Laubu

Dans son langage visuel, bricolé et poétique, où les objets prennent corps et vie, où le langage s’amuse des mots avec facétie, le Turak théâtre compose une fable où l’on voyage dans l’espace et le temps.

Quatre habitants, quatre portraits, quatre moments, quatre chemins…Un puzzle de quatre pièces comme un album de famille.

Une galerie de portraits qui s’applique comme une petite géométrie de solitudes ordinaires.

Autant d’univers qui se déroulent comme une suite de petits bavardages visuels.

Les objets quotidiens, ainsi disposés, dessinent les contours de chaque identité en bon état de marche. Cet effet d’optique (nous) ouvrira les portes d’un monde sans limite où l’ordinaire fait office d’épopée.

La suite d’image permet à l’œil du spectateur de superposer ces univers voisins et à chacun d’attraper selon son âge, son imagination et sa fantaisie des sens multiples.

Ce spectacle sera accompagné d’une petite exposition dont Michel Laubu nous fera découvrir les secrets. Ces visites guidées seront suivies de débat autour de « l’archéologie imaginaire ».

La ferme de Trielle 15800 Thiézac Thiézac 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes https://www.trielle.fr/

© turak Théâtre