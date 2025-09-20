Depuis l’entrée rue Lavazière, déambulation le long des bâtiments historiques de la Fondation Bon Sauveur d’Alby Fondation Bon Sauveur Alby Albi

Depuis l’entrée rue Lavazière, déambulation le long des bâtiments historiques de la Fondation Bon Sauveur d’Alby Fondation Bon Sauveur Alby Albi samedi 20 septembre 2025.

Depuis l’entrée rue Lavazière, déambulation le long des bâtiments historiques de la Fondation Bon Sauveur d’Alby 20 et 21 septembre Fondation Bon Sauveur Alby Tarn

Visite gratuite dans le respect des lieux (hôpital psychiatrique toujours en activité). Parking public et gratuit sur le boulevard.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

️ Balade patrimoniale au cœur de la fondation

Pour accéder aux différents sites et expositions, le parcours vous invite à longer les bâtiments historiques de la fondation.

À travers les jardins et la partie ancienne de cet hôpital psychiatrique emblématique du Tarn, vous découvrirez peu à peu l’architecture des lieux et l’histoire de cette institution singulière.

Une visite à la fois culturelle, sensible et pleine de découvertes.

Fondation Bon Sauveur Alby 7 rue Lavazière, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie +33 6 11 57 89 30 En entrant depuis la rue LAVAZIERE par la porte monumentale coiffée d’un tympan représentant JESUS bénissant des enfants ou par celle du boulevard du LUDE, on est de suite saisie par la taille des bâtiments et leur beauté, ici pas d’austérité mais la vue est dégagée en s’ouvrant sur des parterres créant un ensemble harmonieux.

En déambulant le long des allées on voit, depuis l’entrée administrative de l’établissement, l’entrée de l’actuelle Maison de Retraite (non visitable) prolongée de son magnifique cloître (visible depuis la chapelle)

Ce bâtiment est couronné d’un balustre en pierre de taille qui se termine à chaque extrémité par un socle surmonté d’un vase de pierre très artistique. Puis on passe devant différents bâtiments à gauche et à droite , la rotonde, les anciens bâtiments emblématiques pour arriver au château du Lude et en dessous son musée d’art asilaire (apparenté à de l’ Art Brut) et en face se trouve la grande chapelle et le cloître (ouverts au public lors des journées du patrimoine) . Visite gratuite dans le respect des lieux (on est dans l’enceinte un hôpital psychiatrique toujours en activité)

️ Balade patrimoniale au cœur de la fondation

© Fondation Bon Sauveur Alby