Informations pratiques

DEPUIS LES CHAMPS — RENCONTRE Cinéma du TNB Rennes Mardi 15 septembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Le Cinéma du TNB, en partenariat avec l’association Comptoir du Doc et la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne, accueille le réalisateur Thomas Baudre autour de son film « Depuis les champs ».

DEPUIS LES CHAMPS de Thomas Baudre

Des familles d’agriculteurs racontent leur quotidien à partir des clichés argentiques qu’elles ont réalisés durant 1 an sur leur exploitation. À travers la photographie, la prise de vue réelle et l’image animée, les portraits se construisent au fil de leurs histoires.

52 min, France, 2019

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur et un chercheur associé à la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne autour de la fabrication du film et de la rencontre entre l’art et les sciences sociales

En partenariat avec la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne, pour ses 20 ans, et l’association Comptoir du Doc

Loin des clichés médiatiques, au plus près des réalités du monde agricole : ce documentaire associe aux photographies prises par les agriculteur·rices, des séquences filmées et d’autres en animation. Une manière inédite de voir et faire voir leur quotidien. À l’occasion de ses 20 ans, la Maison des sciences humaines et sociales en Bretagne invite, avec Comptoir du Doc, le réalisateur Thomas Baudre, Yvon Le Caro, géographe spécialiste du monde agricole, et Natalia Gomez Carvajal, programmatrice et réalisatrice, à croiser leurs regards sur ce film et son langage, qui déconstruit nos a priori. Et ce, pour ouvrir le débat sur les enjeux actuels de l’agriculture et mettre en lumière la rencontre entre art et sciences humaines et sociales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-15T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-15T21:00:00.000+02:00

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https://www.t-n-b.fr/ https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4344

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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