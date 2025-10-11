Depuis que je suis né Maison de la musique de Nanterre Nanterre

Depuis que je suis né Maison de la musique de Nanterre Nanterre samedi 11 octobre 2025.

Un voyage tendre et musical dans l’enfance et ses souvenirs. À l’instar de son grand-père, Sami, six ans, décide de léguer son histoire à la postérité. Il retrace pour nous les moments clés de sa courte existence, avec l’innocence et la fraîcheur propres à son âge. ​De sa naissance aux premiers mots, de la découverte du monde social avec la crèche à la notion de travail, chaque étape est narrée avec une sincérité désarmante. Les souvenirs se transforment en chansons, car, comme il le dit si bien, « on n’oublie jamais les chansons, c’est en elles que se déposent les souvenirs des choses, des moments, et des sensations. »

Une pièce de théâtre à voir en famille dès 6 ans.

Le samedi 11 octobre 2025

de 15h00 à 16h00

payant

De 6 à 13 euros.

Tout public.

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

Métro -> A : Nanterre Ville (Nanterre) (536m)

Bus -> 157159160503 : Plainchamp (Nanterre) (137m)

Vélib -> Chanzy – Sud-Est (326.23m)

https://www.maisondelamusique.eu/spectacles/depuis-que-je-suis-ne/