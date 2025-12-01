Der Lauf Châteauroux

Der Lauf Châteauroux jeudi 11 décembre 2025.

Der Lauf

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : 7 – 7 – 29 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-11

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-11

Imaginez un spectacle de jonglage chamboule-tout, à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles. Coiffé d’un seau sur la tête, un jongleur part à l’aveuglette dans une série d’expériences inutiles mais terriblement drôles.

Point de départ faire tourner des assiettes à l’aveugle. Comme notre jongleur ne voit pas quelle assiette est sur le point de tomber, il a astucieusement placé des chiffres sous chaque baguette pour que le public le guide en criant les numéros. Absurde, certes, mais participatif et succès garanti !

En découlent ainsi d’autres idées du même acabit dont on ne vous dévoile que les titres Les 1000 balles ; Le pissepocket ; Le bonneteau ; Le match de boxe ; L’épée de Damoclès. Tout un programme.

De l’absurde, quelques coups d’éclat et des ratés, de l’ouverture aux autres et à l’imprévisible, de l’incertain et beaucoup de vaisselle cassée Der Lauf, c’est l’histoire de la vie mise en cirque dans un univers joyeusement insolite et furieusement loufoque ! 7 .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

English :

Imagine a juggling show halfway between David Lynch and Intervilles. Wearing a bucket on his head, a juggler sets off blindly on a series of pointless but terribly funny experiments.

German :

Stellen Sie sich eine Jonglage-Show vor, die zwischen David Lynch und Intervilles angesiedelt ist. Mit einem Eimer auf dem Kopf begibt sich ein Jongleur blindlings in eine Reihe von sinnlosen, aber schrecklich lustigen Experimenten.

Italiano :

Immaginate uno spettacolo di giocoleria a metà strada tra David Lynch e Intervilles. Con un secchio in testa, un giocoliere si lancia alla cieca in una serie di esperimenti inutili ma terribilmente divertenti.

Espanol :

Imagine un espectáculo de malabares a medio camino entre David Lynch e Intervilles. Con un cubo en la cabeza, un malabarista emprende a ciegas una serie de experimentos inútiles pero terriblemente divertidos.

L’événement Der Lauf Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Châteauroux Berry Tourisme