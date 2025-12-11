Der Thurtal Tatoo show Saint-Amarin

Der Thurtal Tatoo show

Le tatouage s’invite dans la vallée de Saint-Amarin. (Alsace Haut-Rhin ¿¿)¿¿ Seront présents plus de 35 artistes tatoueurs, des alentours et sélectionnés avec soin.¿¿ Des stands marchands et créateurs¿¿ Du piercing¿¿ Des concours de tatouages¿¿ Un espace de restauration

Place des Diables Bleus Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 6 27 83 08 35 thurtaltattooshow@gmail.com

Tattooing invites itself to the Saint-Amarin valley (Alsace Haut-Rhin)¿¿ More than 35 carefully selected tattoo artists from the surrounding area will be present.¿¿ Merchant and designer stands¿¿ Piercing¿¿ Tattoo competitions¿¿ Catering area

