DER WEG EINER FREIHEIT – SALLE LE GRILLEN Colmar

DER WEG EINER FREIHEIT Début : 2026-02-26 à 19:00. Tarif : – euros.

En accord avec GarmonboziaDer Weg Einer Freiheit, figure majeure du black metal progressif allemand, s’est imposé depuis 2009 comme un groupe capable de repousser sans cesse les limites du genre. Leur dernier album, Innern, salué par la critique, confirme cette capacité à mêler intensité brute, structures ambitieuses et émotion toujours à vif. Sur scène, le quatuor livre des performances d’une précision remarquable, où chaque titre prend une ampleur encore plus immersive. Leur approche, à la fois moderne et profondément personnelle, en fait aujourd’hui l’une des formations les plus respectées du black metal contemporain. Le jeudi 26 février 2026, leur venue au Grillen de Colmar offrira une occasion rare de vivre cette expérience en direct.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE LE GRILLEN 19 RUE DES JARDINS 68000 Colmar 68